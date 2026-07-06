Di Marzio: "Il Paris FC ha fatto un'offerta migliore della Fiorentina, ma Koleosho ha scelto i viola"

Gianluca Di Marzio ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Luca Koleosho, che non interessa solo alla Fiorentina.

Assalto dalla Francia

Si sarebbe infatti inserito il Paris FC, club in cui ha già giocato. “Ha fatto un'offerta al Burnley, club possessore del cartellino. Un'offerta che è migliore di quella della Viola. Il giocatore, però, ha scelto Firenze e la Fiorentina, un fattore che il Burnley dovrà prendere in considerazione nell'avanzare della trattativa”, spiega Di Marzio.

Giorni di fuoco

Sedici presenze, tre gol e un assist in metà stagione a Parigi: anche quelli gli sono valsi la chiamata del CT Baldini con la Nazionale. Proprio per questo, però, la Fiorentina ha trovato sul suo cammino altre pretendenti: i prossimi giorni daranno indizi più chiari sulla volontà del ragazzo.