Valdepeñas alla Paz per fargli vestire la maglia della Fiorentina

Giocatore giovane e duttile, perché può fare sia il centrale che l'esterno sinistro basso, la Fiorentina ha messo nel mirino Victor Valdepeñas del Real Madrid.

I blancos se lo porteranno in ritiro questo ragazzo cresciuto nel proprio settore giovanile e che si è fatto recentemente le ossa nella squadra B del Real, prima di scendere in campo direttamente al Bernabeu. Poi però potranno valutarne la cessione a fronte di offerte adeguate.

Superato il Bologna

La dirigenza viola ha manifestato il proprio interesse per lui, superando anche la concorrenza del Bologna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, si potrebbe chiudere l'affare con un'acquisizione a titolo definitivo per 7-8 milioni di euro con una percentuale significativa sulla futura rivendita.

Come Nico

È il modus operandi del Real Madrid, che aveva fatto la stessa cosa con Nico Paz al Como mantenendo il 50% sulla sua rivendita, utilizzando una formula che permette di mantenere un certo controllo sul percorso di crescita dei propri talenti.