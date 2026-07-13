Un commento approfondito sulle prime pirotecniche mosse di Paratici sul mercato da parte di Enzo Bucchioni, su Tmw:

"La vera regina del mercato fino ad ora però si chiama Fiorentina. Paratici ha rifatto tutta la difesa, con l’esterno destro Jimenez, i due centrali Dragusin e Viery e l’esterno sinistro Oso (praticamente fatto). Iniziata anche la ristrutturazione del centrocampo, il primo interno è il grande colpo Atta dall’Udinese, ma nel mirino ci sono anche il giovanissimo regista basso Inao Oulai (ha due cognomi, c’è chi lo chiama in un modo chi in un altro), vent’anni, che il Trabzonspor valuta più di trenta milioni. Poi arriverà Thorsdtvedt e anche il centrocampo sarà a posto.

E davanti?

Per l’attacco un esterno sarà probabilmente Koleosho con il quale c’è già l’accordo. Già spesi o da spendere con obblighi per l’anno prossimo quasi novanta milioni e siamo solo all’inizio. Poi ci sarà da sfoltire la rosa e aspettiamoci sorprese: nessuno è incedibile. Paratici vuol dare a Grosso un Fiorentina tutta nuova, giovane, tecnica e motivatissima".