Una lunga lista di non convocati...e di giocatori da ricollocare. C'è tanto lavoro da fare

Gosens è solo la punta dell'iceberg, il caso più eccellente, ma sono davvero diversi i giocatori non convocati dalla Fiorentina per il proprio ritiro precampionato.

La lunga lista

Nzola, Sottil, Richardson, Barak, Bianco, Valentini, Kospo e Harder. Ma anche Braschi, Caprini, Distefano. Tutta gente da prendere e ricollocare altrove, o in prestito o a titolo definitivo, tutti giocatori che potremmo definire con una terminologia moderna “esuberi”.

Il mercato dice che…

Qualcuno mercato ce l'ha e potrebbe anche cambiare maglia in tempi piuttosto brevi. Per altri sarà invece un'estate di sofferenza fino all'ultimo, anche perché di gente che ha brillato negli ultimi periodi, non è che ce ne sia molta (ed utilizziamo un eufemismo).