E il prossimo potrebbe proprio essere Oso. Per Valdepenas invece...

Nelle prossime ore è probabile che la Fiorentina proverà a chiudere una volta per tutte la questione del terzino sinistro.

Per il ruolo è stato individuato il nome di Oso del Siviglia come profilo giusto da regalare a Grosso. Le due società, quella andalusa e quella gigliata, sono in trattativa e la distanza tra le parti non è di quelle significative. Col giocatore c’è già un’intesa di massima.

Più lunga invece la faccenda con Valdepenas del Real Madrid. Questo perché verrà portato in ritiro dalle Merengues e valutato sul campo dal nuovo tecnico, vale a dire Mourinho. Possibile che vi sia alla fine un incrocio sul campo nell'amichevole tra Real e Fiorentina che si giocherà in Austria.