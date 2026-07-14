Fiorentina-Real Madrid c'è l'accordo per Valdepenas. Resta però un dubbio...

Fiorentina e Real Madrid c'è un accordo di massima per una cessione a titolo definitivo di Víctor Valdepeñas. Secondo quanto riportato da Sky questa è la situazione per questo giocatore che può fare sia il centrale che l'esterno sinistro.

Futura rivendita

Il Real si terrebbe però il 50% sulla futura, eventuale, rivendita del prodotto uscito fuori dal proprio settore giovanile.

Quando il via libera?

Resta però da capire se le Merengues daranno il loro via libera al giocatore già prima o dopo la prima fase del ritiro della squadra.