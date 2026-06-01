Il cantiere del Franchi si allarga ancora, via alcuni alberi anche per la copertura. La ripiantumazione in un'altra fase
Motoseghe in azione intorno al cantiere dello stadio Artemio Franchi.
Sul lato nord di viale Manfredo Fanti, davanti alla Fiesole è cominciato l'abbattimento di alcuni alberi che vengono tolti per far spazio al cantiere e agli elementi che serviranno per la copertura della stessa Fiesole, di una parte della tribuna e di metà Maratona.
Via 24 alberi
24 alberi saranno rimossi in totale in più fasi lavorative, secondo una sequenza scritta nella terza variante, approvata a fine 2025.
Successiva ripiantumazione
Nell'ambito della risistemazione degli spazi esterni è prevista anche una ripiantumazione e la creazione di un viale alberato dalla parte della Maratona.
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