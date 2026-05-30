Due mesi per coprire la nuova Fiesole e finire le opere esterne: c'è in ballo l'agibilità del Franchi per il Centenario

Finita la stagione, liberato il Franchi da impegni, è il momento dello sprint vero e proprio per il cantiere dell'impianto fiorentino: i prossimi due mesi saranno cruciali e piuttosto 'stretti' perché, come sottolinea La Nazione, si dovrà giungere al montaggio delle strutture principali della copertura della nuova Fiesole.

Ma anche e soprattutto alla definizione delle opere esterne: da queste dipenderà l'agibilità dello stadio. Il termine temporale è rigido: la Fiorentina ha chiesto di giocare in casa il turno del 29 agosto, così da festeggiare il Centenario ma sarà impegnata, sempre in casa, anche in Coppa Italia tra il 14 e il 16 agosto: l'ordine di servizio inviato dalla direzione lavori, specifica che questa fase di attività dovrà chiudersi entro il 9 agosto. Un paio di mesi dunque in cui il cantiere prevedrà l'allargamento del passaggio pedonale e carrabile per consentire il transito dei tifosi durante le partite, nuovi pavimenti provvisori, nuove luci e un sistema di raccolta delle acque.