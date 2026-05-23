Quelle impalcature per lavorare sulla copertura del Franchi. La fase più ricca di interventi (e costosa) delle opere esterne

L’ultima partita di campionato della Fiorentina contro l’Atalanta, ci ha permesso anche di fare un punto della situazione per quanto riguarda i lavori che sono in corso di svolgimento allo stadio Franchi.

Nella nuova Fiesole è quasi terminata la posa dei gradoni, fatto che questo che dovrebbe avvenire entro la fine di maggio (quindi nei prossimi sette giorni) stando a quanto annunciato quando questa fase ha preso il via.

Mentre ai lati campeggiano da qualche settimana le due maxi colonne, sono state erette due ‘impalcature’ che servono per collocare e montare elementi che andranno poi a sostenere la copertura della Fiesole, di un pezzo di tribuna e di un altro pezzo di Maratona. Inutile (forse) dire che quelle stesse ‘impalcature’ verranno in seguito rimosse quando sarà terminata la loro funzione e non ci sarà interferenza dunque con la visuale degli spettatori che saranno presenti nella gradinata.

Un anno per finire il primo lotto

Comincia adesso un lungo periodo senza partite, in cui il cantiere non deve interrompersi e quindi le operazioni possono susseguirsi senza soluzione di continuità. Da qui ad un anno, in pratica, il primo lotto dei lavori deve chiudersi per poter aprire le porte della Fiesole e di una parte di Maratona e Tribuna ai tifosi viola (e di conseguenza ribaltare tutto il cantiere).

La parte esterna, un'intensa terza fase

Il tutto mentre una nuova variante ai lavori fa emergere la volontà, e in qualche caso anche la necessità, di intervenire su alcuni elementi adiacenti ed esterni rispetto allo stadio.

La fase più importante, costosa e ricca di interventi delle tre previste in questo senso, sarà proprio la terza. I lavori di questa fase inizieranno non prima dell'agosto 2027 e prevedono la costruzione di una nuova piscina a nord del centro Astori. Ci sarà poi l'estensione dei giardini Niccolò Galli, la costruzione di un nuovo skate park e di un parcheggio auto interrato da 150 posti che verrà collegato con dei tunnel allo stadio. Costo di questi interventi (più qualche altro aggiustamento): 12 milioni di euro, che verranno finanziati in seguito.