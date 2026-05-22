I lavori fuori dal Franchi: tra giardini, piscina e posti auto. Ma i costi lievitano di 19 milioni

In principio doveva essere un grande parco urbano, poi il progetto è rimasto solo su carta a causa della mancanza di fondi. Ma il restyling del Franchi non può prescindere da alcuni lavori che andranno fatti alle aree esterne dello stadio. Questo quanto riporta La Nazione sul tema.

Il provvedimento

Anche qui, però, i costi rischiano di lievitare. Dal provvedimento dirigenziale che approva la terza variante al progetto stima un aumento di costi che arriva a toccare i 19 milioni di euro. Nel documento si legge che “nel corso dei lavori, l'impresa appaltatrice ha formulato reiterate richieste di ampliamento e diversa organizzazione delle aree di cantiere determinate da esigenze operative connesse all'avanzamento dei lavori, alla movimentazione dei materiali e alla necessità di garantire la continuità del cantiere”. Richieste che poi sono sfociate in “progressive modifiche dell'assetto delle aree esterne allo stadio, facendo emergere criticità per sicurezza, ordine pubblico, gestione dei flussi pedonali e veicolari, transito dei mezzi di soccorso, accessibilità per gli spettatori con ridotta o impedita capacità motoria, nonché interferenze con sottoservizi, impianti infrastrutture esistenti”.

Tre fasi

Saranno approvate a stretto giro le modifiche temporanee che devono essere fatte questa estate, poi sarà sviluppata la progettazione della seconda parte, che sarà realizzata nell'estate 2027 e che riguarda l'allineamento della strada, con la trasformazione dell'area. Nell'analisi tecnica preliminare, Arup vaglia tre fasi di intervento. La prima, da maggio ad agosto, prevede di sistemare in via temporanea l'area nord di piazzale Campioni del 56 e dell'angolo sud-ovest del giardino 'Niccolò Gali'. La seconda (prevista in estate 2027) riguarda l'assetto definitivo dell'angolo sud-ovest del giardino 'Galli`, di piazzale Campioni del '69, della porzione nord di viale Nervi e della parte nord dei campini. E poi ancora (da agosto 2027) la fase 3 durante la quale si conta di sistemare in via definitiva la parte sud di viale Nervi e di piazzale Campioni del '56 con il parcheggio interrato da 150 posti, la nuova piscina coperta e aree sportive nella porzione sud dei campini e nell'ex centro Astori`. L'insieme delle tre fasi vale circa 19 milioni.

I costi

Ricadute sui tempi? Nessuna. Almeno nelle stime degli uffici. Le ripercussioni semmai sono sui costi, destinati a gonfiarsi almeno nella stima preliminare indicativa formulata dal direttore dei lavori che nella sua relazione riporta anche le cifre dei singoli interventi: 6 milioni solo per il parcheggio interrato, 5,6 per la nuova piscina, 2,1 per il piazzale Maratona, 800mila per l'ampliamento del giardino Galli, Si apre ora la caccia alle risorse,. Alcuni interventi saranno finanziati con risorse di bilancio ma Palazzo Vecchio sta studiando anche nuovi project financing per 'salvare' tutte le opere intorno allo stadio. E intanto ha messo in conto oltre 272mila euro per le imprese per la predisposizione dello studio di fattibilità sull'intera area e la perizia di variante per le aree esterne.