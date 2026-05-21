Un centrocampista viola è in dubbio per Fiorentina-Atalanta: ecco il motivo

Domani si chiuderà la stagione della Fiorentina. La squadra di Vanoli ospita l'Atalanta per l'ultima gara di campionato, ininfluente -in termini di classifica- per entrambe le squadre.

Verso l'ultima di campionato

I viola ci arrivano con assenze già note. Fabiano Parisi starà fuori per mesi vista la lesione al legamento crociato, si aggiunge anche Moise Kean che con ogni probabilità si accomoderà in tribuna. A questi si aggiunge un altro nome.

Fazzini è in dubbio

Jacopo Fazzini, come fa sapere il club viola, ha avuto un attacco febbrile dell'ultimo momento. La sua presenza tra i convocati per Fiorentina-Atalanta, dunque, è in forte dubbio.