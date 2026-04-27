Mareggini: "Per la ripartenza scelgo Martinelli in porta. Kean? È migliorato, ma il carattere è sempre lo stesso"

L'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha parlato a Lady Radio di diversi temi di casa viola, dalla portiere all'attaccante.

Su Martinelli

“Io sono d'accordo sul fatto che, per ripartire, punterei su Martinelli. Sta giocando alla Sampdoria e ha dimostrato di poterci stare. Giocare in una squadra e in un ambiente del genere è come stare in Serie A"

Su Kean

“La motivazione data sull'assenza allo stadio è una roba che non si può commentare. Quindi mi astengo. Lui è migliorato, ma il carattere è quello. Poi certo, quando ci sono stagioni come quella dello scorso anno, gli atteggiamenti passano in secondo piano. Viceversa con stagioni come quella attuale. Giovani? Io sono per loro, ma devono esordire se se lo meritano. Ieri era il momento giusto per Braschi”.