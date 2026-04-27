La Fiorentina ritrova una pedina in difesa. I fantasmi di Kean e c'è un'altra speranza per Roma
Moise Kean
Sette giorni di tempo. La Fiorentina tornerà in campo lunedì prossimo contro la Roma in campionato.
Per questa trasferta Vanoli si ritroverà ad avere con sé Pongracic dietro. Il croato ha infatti scontato la giornata di squalifica che gli aveva inflitto il giudice sportivo.
In questo lasso di tempo verrà nuovamente fatto il punto della situazione con Kean, per il quale il tecnico ha palesato un certo ottimismo di fondo, ma che ancora non ha dato pieni segnali di potersi riprendere.
Si guarda con ottimismo alla situazione di Gosens, assente contro il Sassuolo ma che potrebbe essere recuperato in questo lasso di tempo. Per Parisi e Fortini non ci sono grandi possibilità, almeno in questo momento.
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