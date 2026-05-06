Amerini: "Paratici via? La Fiorentina è forse la società più solida in Italia, ci penserei due volte. Su Vanoli..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Amerini è intervenuto a Radio Sportiva: “Contro la Roma si sono viste le motivazioni. Secondo me i viola sono ormai salvi, già da un po': hanno seriamente rischiato di retrocedere, ma ormai Lecce e Cremonese non fanno più punti”.

“Vanoli si gioca tanto. Conferma? Il cuore dice sì, ma Paratici…”

Su Vanoli: “Sicuramente lui non sarà contento della prestazione a Roma, si sta giocando il posto. In ogni caso ha fatto il suo, è stato bravo e ha ripristinato una situazione molto difficile. Ha lavorato molto sulla condizione fisica e poi ha portato a casa i risultati. Certamente non ha mai entusiasmato sul piano del gioco, ma la Fiorentina doveva badare al sodo. C'è da essere riconoscenti su quello, poi valuterà la dirigenza. Non so se lo confermerei. Il cuore dice di sì, ci ho anche giocato insieme a Verona, però la Fiorentina ha Paratici, un direttore che vuole ripartire da zero e incidere. Sul campo Vanoli ha meritato la conferma”.

“Fiorentina tra le società più solide in A. Prima di andare via ci penserei…”

Su Paratici e sulle voci da Roma: “Forse la Fiorentina è la società più solida in Serie A, in più ora ha un contratto molto lungo e vuole impostare un progetto. Andare via? Prima di farlo ci penserei due volte. Per un direttore si può ricostruire dal nulla e ottenere i risultati, forse è anche più facile”.