Graziani: "Menomale che siamo salvi. Con le ultime prestazioni Vanoli si è giocato la conferma"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Al di là dei meriti della Roma, la partita di lunedì ha evidenziato dei limiti seri da parte della Fiorentina. Menomale che siamo salvi, dico solo questo. Per alcuni la salvezza acquisita può diventare un'arma in più, nel nostro caso invece ha tolto qualunque tipo di motivazione e in campo si vede. La società deve essere brava a capire chi ha voglia di rimanere alla Fiorentina e chi no. Riguardo a Vanoli, io credo che la partita di Roma l'avesse preparata bene, ma se i calciatori non ti danno retta è difficile".

“Vanoli si è giocato la riconferma”

Poi ha aggiunto: “C'è una squadra da ricostruire, ma serve che la società detti delle linee guida. Vanoli ci ha messo entusiasmo, passione, professionalità, ma questo finale di stagione non gioca a suo favore. Avesse finito in crescendo sarebbe stato già diverso, ma così è veramente difficile pensare che possa essere confermato. Comunque per guardare al futuro con un po' più di ottimismo basta pensare che peggio di così non si può fare. Se Kean rimane o va via, così come altri calciatori, francamente non mi interessa. C'è un dirigente importante come Paratici, aspettiamo e vediamo”.