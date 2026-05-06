L'ex calciatore della Fiorentina e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Pensavo che Pioli potesse aprire un ciclo, invece è andato tutto al contrario. Al contempo temevo davvero che la Fiorentina non potesse salvarsi, e quindi bisogna apprezzare il lavoro di Vanoli che ha saputo badare al sodo centrando l'obiettivo. Per il futuro è chiaro che bisogna capire che tipo di progetto si vuole impostare: Firenze è una piazza che pretende un bel gioco, visto che di trofei ne ha visti pochi”.

“Chi c'è dietro Paratici?”

Poi ha aggiunto: “Mourinho non è solo un allenatore, venisse lui prenderebbe in mano tutto, dal mercato alla comunicazione. Comunque in Italia non c'è pazienza con gli allenatori: Arteta è arrivato due volte di fila ottavo all'Arsenal, però l'hanno tenuto e quest'anno rischia di vincere campionato e Champions. Ad ogni modo, prima di parlare dell'allenatore bisogna strutturare la società: alla Fiorentina ok Paratici, ma chi c'è dietro di lui?”.