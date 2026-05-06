Insidia giallorossa per Paratici? Di Marzio tranquillizza i tifosi della Fiorentina: "La Roma ha in mente altri nomi"

Nei giorni scorsi sono emerse delle voci riguardo a un presunto interesse della Roma nei confronti di Fabio Paratici. Il direttore sportivo della Fiorentina ha detto che gli apprezzamenti fanno sempre piacere ma che, ovviamente, è concentrato sul futuro del club viola e sulla programmazione della prossima stagione. Una vicenda destinata a far parlare anche se, ad oggi, pensare a un colpo di scena del genere appare davvero difficile.

Altri nomi per la Roma

A tranquillizzare i tifosi della Fiorentina, comunque, ci ha pensato Gianluca Di Marzio: “La Roma vorrebbe Manna - ha detto a TMW - attuale direttore sportivo del Napoli per i quale i Friedkin si sono mossi in prima persona. Si tratta di un profilo caro a Gasperini, che sta insistendo affinché Manna lasci il Napoli. Le alternative sono Toni D'Amico, anche lui però sotto contratto con l'Atalanta, oppure Giuntoli, che attualmente è libero e che per Gasperini ha sempre avuto una stima particolare”.