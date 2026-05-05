Viviano: "Io voglio De Rossi alla Fiorentina. A me piace troppo. Posso fare una petizione per portarlo a Firenze?"
Al podcast di Aura Sport, l'ex portiere della Fiorentina e tifosissimo viola Emiliano Viviano ha espresso il proprio parere sul prossimo allenatore gigliato.
Il preferito
La presa di posizione di Viviano è netta: “Io voglio De Rossi alla Fiorentina. A me piace troppo. Posso fare una petizione per portarlo a Firenze?”.
La situazione
Attualmente però De Rossi è legato contrattualmente al Genoa, che non se ne priverà facilmente dopo la bella annata di quest'anno. In corsa per la panchina della Fiorentina rimane stabile e forte il nome di Fabio Grosso.
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