Corvino: "Grazie a me la Fiorentina ha potuto fare una cessione storica"

Domenica prossima il Lecce affronterà la Juventus e ci sarà un incrocio tra due personaggi che si sono trovati per la prima volta ai tempi della Fiorentina: Pantaleo Corvino e Dusan Vlahovic.

“Una cessione che ha segnato un record”

“Vlahovic è un pezzo di cuore - racconta Corvino a Tuttosport - ma speravo tornasse più tardi (ride, ndr). Lo presi giovanissimo tra lo scetticismo generale, occupando uno slot da extracomunitario a Firenze. La sua cessione ha segnato un record storico per la Fiorentina. Gli infortuni lo hanno frenato, ma il gol su punizione contro il Verona non è frutto del caso: affinava quel colpo da ragazzino, quando lo vedevo allenarsi dalla mia finestra”.

“Vlahovic in un top club”

Corvino aggiunge: “(Vlahovic) è in un top club e non ha bisogno dei miei consigli, ormai è grande, è un uomo. Penso possa ancora dare tanto alla Juventus e i bianconeri possono solo trarre benefici da un giocatore simile a pieno regime: ce ne sono pochi come lui”.