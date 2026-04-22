I retroscena di Sebastiani: "Alla Fiorentina chiesi Vlahovic, ma Corvino mi disse..."

Dusan Vlahovic avrebbe potuto vestire la maglia del Pescara. Detta così la notizia fa forse ridere, ma va contestualizzato il tutto per capire che la possibilità c'è stata davvero.

La richiesta di Sebastiani

Stagione sportiva 2018/19, Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, fece una doppia richiesta alla Fiorentina: “Chiesi al mitico Pantaleo Corvino, che ritengo tra i più bravi in assoluto - ha detto a Doppio Passo podcast - Sottil ed un ragazzino che stava tra la Primavera e la Prima Squadra che si chiamava Vlahovic”.

La risposta di Corvino

Il racconto del retroscena va avanti: "Pantaleo mi disse che Sottil me l’avrebbe dato perché avrebbe trovato poco spazio, ma su Vlahovic stoppò tutto perché, mi disse, avrebbe giocato anche con la Prima Squadra. Per questo non arrivò a Pescara”.