La Fiorentina Primavera dilaga contro la Cremonese e si tiene stretta il primo posto in classifica

La Fiorentina Primavera vince per 6-1 in casa contro la Cremonese e consolida il primo posto in classifica a una giornata dalla fine del campionato.

La cronaca della gara

A segno nel primo tempo Mazzeo con una doppietta, con la Cremonese che accorcia le distante momentaneamente al 37' con Achi. Nella ripresa la Fiorentina realizza il 3-1 con Montenegro, e poi nel giro di un minuto tra il 63' e il 64' va sul 5-1 prima con Jallow e poi con Kone. All'80 sigla il sesto gol con Conti.

La classifica

La Fiorentina allenata da Galloppa con questa grande vittoria consolida il primo posto salendo a a 68, a +1 sul Parma secondo, mentre la Cremonese, condannata ormai alla retrocessione, resta ultima a 24.