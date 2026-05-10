La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa ancora privo di Braschi ma con la Top 2 nel mirino
Ultimo appuntamento in casa della regular season per la Fiorentina Primavera, che con la Cremonese, fanalino di coda, può chiudere i conti e garantirsi la Top 2 della classifica. Il che garantirebbe lo start ai play-off direttamente dalla semifinale. Per il match di oggi, in programma alle 13, Galloppa opta per Jallow per sostituire Braschi, convocato da Vanoli. Questo il suo 4-2-3-1:
Leonardelli; Sturli, Turnone, Sadotti, Trapani; Montenegro, Deli; Evangelista, Puzzoli, Mazzeo; Jallow.
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