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Braschi questa volta spera davvero, ma non è ancora la prima scelta di Vanoli per l'attacco contro il Genoa

Redazione /
Riccardo Braschi
Riccardo Braschi
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In casa Fiorentina si ripropone il dubbio degli attaccanti per la gara contro il Genoa. Con Moise Kean che non dovrebbe rientrare e un Roberto Piccoli non ancora al 100%, si riapre il ballottaggio in avanti. 

Opzioni

Questa volta Riccardo Braschi può sperare veramente in una occasione da titolare, ma non è la prima opzione per Vanoli. Il tecnico viola spera di ritrovare dal 1' Piccoli. Tra le opzioni c'è anche Gudmundsson, che però contro la Roma ha deluso molto. 

Ballottaggio aperto

Vanoli dovrà scegliere la soluzione migliore. Alla Fiorentina servono gol, non per il presente quanto per il futuro. E il ballottaggio rimane aperto. 

 

 

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