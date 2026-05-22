Galloppa potrebbe ritrovare Martinelli: avviati i contatti con il tecnico della Primavera della Fiorentina
Nei giorni scorsi è emersa la voce secondo cui Galloppa, conclusa la stagione (la Fiorentina è impegnata nella poule scudetto), proverà a fare il salto dalla Primavera al calcio dei grandi. Un'indiscrezione che trova conferme in questi minuti, con il primo club che emerge in tal senso.
Si muove la Sampdoria
Secondo Gianluca Di Marzio la Sampdoria ha avviato i contatti con Galloppa. Una serie di colloqui conoscitivi per decidere chi siederà in panchina nella prossima stagione. Molto ruota intorno alla permanenza o meno di Mancini come direttore sportivo ma, a poule scudetto terminata, la situazione potrebbe sbloccarsi in un senso o nell'altro. Qualora la cosa andasse in porto, peraltro, è molto probabile che Galloppa ritroverebbe Martinelli.
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