Prima la poule scudetto, poi... il salto nei grandi? Galloppa piace molto a due club di Serie B
In attesa di scoprire il futuro della panchina della prima squadra, in casa Fiorentina si ragione anche su quello della Primavera. Adesso c'è solo da pensare al campo con le finali scudetto, ma non è escluso che la formazione giovanile viola possa cambiare guida tecnica nella prossima stagione.
Il salto nei grandi
Daniele Galloppa, che tanto bene ha fatto con i suoi ragazzi in questi anni, potrebbe infatti tentare il salto nei grandi. Secondo TMW il tecnico piace molto in Serie B, in particolare alla Carrarese e all'Empoli qualora si separassero dai rispettivi attuali allenatori.
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