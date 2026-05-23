Galloppa: "Abbiamo messo in scena un film nuovo. Un lungo viaggio da protagonisti"

Siamo alla vigilia della partita tra Fiorentina e Bologna Primavera, gara che determinerà la squadra che accederà alla finale scudetto.

“Carichi per la partita”

E l'allenatore viola, Daniele Galloppa, ha detto: “Dobbiamo stare sereni, essere leggeri, conosciamo il nostro avversario e sono sicuro che saremo carichi per la partita. Abbiamo seguito tutti insieme al Viola Park la loro gara contro la Roma e abbiamo visto che in queste partite ogni episodio è determinante”.

“Protagonisti di un film nuovo”

Galloppa è contento della stagione condotta dalla sua squadra: “Il racconto di quest'anno è stato quello di un film nuovo, un’altra serie. Volevamo essere protagonisti e prima di Lecce questo ho detto ai miei. Abbiamo fatto questo viaggio sempre con l'obiettivo di essere in prima linea. Ho dei ragazzi straordinari che hanno sempre avuto coraggio e identità forte e devo solo ringraziarli perché mi hanno sempre seguito”.