Mareggini: "De Gea è un lusso per questa Fiorentina. A Verona potevi perdere e contro la Lazio pareggiare se non ci fosse stato lui"

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina e preparatore degli estremi difensori, ha parlato a Lady Radio di David De Gea.

Le parole di Mareggini

“De Gea? Mettiamo via questi discorsi sulle uscite alte. Bastava sistemare la difesa, da mesi soffrivamo sulle palle alte. Tra Verona e Lazio il portiere ha portato punti pesantissimi, perché contro l'Hellas potevi tranquillamente perdere e ieri pareggiare”.

E sul gruppo

“Giovedì mi sono un po' vergognato ed è sintomo che a volte torniamo agli errori del passato. Poi se vogliamo parlare delle uscite alte è un aspetto su cui si può lavorare e migliorare. I difetti vanno limati. Come Comuzzo sulle palle di testa, la Fiorentina non può permettersi di prendere tutti quei gol decisivi. Adesso siamo più sereni tutti, ma De Gea è un portiere che per questa Fiorentina è un lusso”.