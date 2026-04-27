Richardson, anche giocare sarebbe stato davvero troppo

Per la prima volta da quando il Copenaghen ha cambiato guida tecnica, il centrocampista arrivato in prestito dalla Fiorentina, Amir Richardson è stato convocato per il match di campionato contro il Vejle.

In panchina

Convocato sì, portato in panchina pure ma lasciato lì dall'inizio alla fine della gara, da parte del tecnico Bo Svensson. Del resto giocare dopo cinque esclusioni di fila sarebbe stato davvero troppo.

Poco tempo a disposizione

Il nazionale marocchino però se vuol cambiare il proprio destino ha sempre meno tempo a sua disposizione (il Copenaghen vanta un diritto di riscatto sul giocatore). La sua squadra viene da sei successi di fila e guida il gruppo B della Superligaen.