Richardson un ingaggio da nababbo con tanto di rimborso del taxi per non vedere mai il campo

Ormai sono note le difficoltà avute in Danimarca dal centrocampista prestato dalla Fiorentina al Copenaghen, Amir Richardson. Da quando la squadra ha cambiato allenatore (cinque partite) non è stato mai nemmeno convocato.

Anche il taxi

L’ex Reims percepisce un ingaggio da nababbo per gli standard del calcio della nazione del nord Europa, perché parliamo di 120 mila euro netti al mese. Tra i benefit, al nazionale marocchino è stato garantito anche il rimborso del taxi che prende per andare dall’abitazione al centro di allenamento del Copenaghen FC, squadra per la quale è tesserato in questo momento.

Da ricollocare altrove

Le prospettive per lui non sono di certo buone, nel senso che sembra già essere chiaro il fatto che lo stesso Copenaghen non eserciterà il diritto di riscatto sul suo cartellino. Tornerà dunque alla Fiorentina per essere, presumibilmente, ricollocato altrove.