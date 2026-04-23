Svensson: "La mia non è una vendetta personale con Richardson. Ha il diritto di essere deluso ma..."

Nel Copenaghen che ha battuto l'OB per 2-1 e si trova al primo posto nel gruppo B del campionato danese, non c'è la minima traccia di Amir Richardson, prestato durante il mercato invernale dalla Fiorentina.

Da quando è subentrato Bo Svensson come allenatore della squadra, Richardson non è mai entrato in campo e non è mai stato convocato. “Riteniamo che la squadra sia composta al meglio, questo è l'unico motivo per cui non l'ho convocato” ha detto sul giocatore lo stesso Svensson.

“Non è una vendetta personale”

E poi: “Non si tratta di una vendetta personale contro Amir o altro. E la stessa cosa si può dire con Moukoko. Si tratta solo di come allestire la squadra per avere le migliori possibilità di vincere. Non riesco a immaginarlo contento per la situazione, ma fa parte del gioco, ha diritto di essere deluso, purché sia pronto a dare il massimo”.

“Richardson si sta allenando bene”

Infine: “Ho tutti giocatori di qualità e alcuni ultimamente hanno dovuto fare i conti con un destino difficile. Richardson si sta allenando bene”.