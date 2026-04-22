Richardson, ma che gli hai fatto al tuo allenatore per essere trattato così?

Un'esclusione dopo l'altra, in serie. Le sta collezionando il centrocampista che la Fiorentina ha prestato al Copenaghen, Amir Richardson.

Altra esclusione

Da quando sulla panchina della squadra danese è arrivato Bo Svensson ci sono state subito delle incompresioni tra i due, ma nessuno si poteva aspettare una messa ai margini della squadra di queste proporzioni dello stesso Richardson. Il giocatore non ci sarà nemmeno nella partita, in programma oggi alle 18, contro l'OB, perché non convocato.

Sulla strada del ritorno

Il Copenaghen vola ostto la guida del nuovo allenatore che ha vinto le prime tre partite della sua gestione, ma l'ex Reims ha imboccato la strada inversa, quella che dovrebbe riportarlo alla Fiorentina senza aver avuto la possibilità di farsi praticamente vedere in campo.