Iraola-Fiorentina, suggestione complicata. E se lo prendesse proprio chi ha eliminato i viola dalla Conference?

L'allenatore della Fiorentina per la prossima stagione è a tutti gli effetti un tema aperto. E la faccenda è ancora lunga, a cominciare dalla posizione di Paolo Vanoli ancora in bilico.

Iraola-Fiorentina, pista possibile?

Una delle suggestioni in casa viola riguarda il profilo di Andoni Iraola. Il Bournemouth ha già comunicato che non sarà più lui il tecnico rossonero, bensì Marco Rose. Dove andrà dunque il basco? L'ipotesi viola è complicatissima per tanti fattori, infatti resta principalmente un nome chiacchierato con ben poco di concreto.

Ci è molto più vicino… il Crystal Palace

E se a prendere Iraola fosse proprio chi, la Fiorentina, l'ha eliminata dalla Conference? Come riportato da Matteo Moretto, il Crystal Palace vuole l'allenatore spagnolo con intenzioni serissime. E questo non era un mistero, ma proprio il tecnico si sta lasciando tentare dalla proposta economica e dal progetto sportivo rossoblù: sarebbe già disposto ad accettare.