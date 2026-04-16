Sulla strada per Iraola, la Fiorentina si ritrova...il Crystal Palace!
Ancora tu, ancora il Crystal Palace. Non bastava per la Fiorentina ritrovarsi la squadra londinese in Conference League. Stavolta l'incrocio è di mercato.
Le Eagles, che stanno per perdere il tecnico Oliver Glasner, hanno individuato in Andoni Iraola, il suo possibile sostituto.
Offerta lunga e vantaggiosa
Secondo quanto riportato da Marca, il Crystal Palace ha presentato allo spagnolo un'offerta contrattuale molto vantaggiosa e di lunga durata. Si prevede che Iraola fornirà la sua risposta al Palazzo nei prossimi giorni.
La sua candidatura anche per la Viola
Tutto questo proprio il giorno dopo che il suo nome era emerso nelle cronache viola assieme ad altre due o tre candidature di tecnici con i quali impostare la Fiorentina del futuro.
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