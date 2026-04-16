La probabile formazione della Fiorentina: Comuzzo costretto a spostarsi a destra. Un dubbio in attacco per Vanoli

Paolo Vanoli è costretto a correre ai ripari per la scelta della formazione che scenderà in campo nella sfida di ritorno contro il Crystal Palace. Sono tante infatti le assenze con cui il tecnico della Fiorentina deve fare i conti per tentare la difficilissima rimonta.

Le scelte di Vanoli

In porta nessuna sorpresa; sarà ancora una volta De Gea ad indossare la maglia da titolare. Davanti all'estremo difensore spagnolo cominciano i primi problemi: come terzino destro, vista l'assenza di Dodò, dovrebbe giocare un adattato Comuzzo, mentre a sinistra giocherà Gosens. La coppia centrale dovrebbe invece essere composta dal consolidato duo formato da Pongracic e Ranieri. A centrocampo Mandragora e Ndour agiranno come mezzali affiancando Fagioli, come al solito regista della squadra viola. L'unico vero dubbio per Vanoli riguarda il fronte offensivo, dove l'unico certo del posto è Piccoli. Al suo fianco si giocano il posto due fra Gudmundsson, Harrison e Solomon.

La formazione

4-3-3 De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Mandragora, Fagioli, Ndour, Harrison, Piccoli e Gudmundsson.