Bucchioni: "Vanoli? Mica ha fatto cose straordinarie, non sto qui ad applaudire. La Fiorentina è stata inguardabile contro la Lazio"

Nella conferenza stampa di avvicinamento alla gara contro il Crystal Palace, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha nuovamente sottolineato il lavoro della squadra, indicandolo come straordinario. Non sembra essere d'accordo il giornalista Enzo Bucchioni, che ne parla a Tuttomercatoweb.com.

“Vanoli ha fatto un buon lavoro, non cose straordinarie”

“Vanoli ha certamente fatto un buon lavoro alla Fiorentina… ma mica ha fatto cose straordinarie. Il suo compito era salvarsi e ce la sta facendo. La squadra si è trovata in quelle zone di classifica, ma ha comunque qualità”.

“Partita inguardabile contro la Lazio. E in Conference…”

E aggiunge: “Bravo? Sì, gli va detto, ma non sto qui ad applaudirlo. La Fiorentina è stata inguardabile contro la Lazio, per non parlare della Conference. Vanoli ha fatto il suo, anche un po' di più, ma non oltre”.