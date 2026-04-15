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Vanoli: "Sarri ha meritato gli applausi, ma io vado per la mia strada e spero di restare anche l'anno prossimo. Stiamo facendo qualcosa di straordinario"

Redazione /
Paolo Vanoli
L'allenatore Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Sky Sport alla vigilia della gara contro il Crystal Palace: “Sappiamo che dovremo fare la partita perfetta, ma nel calcio è giusto sognare. Ci proveremo con tutte le nostre forze, e anche con la mente libera e la consapevolezza che la situazione in campionato ci permetterà di rischiare qualcosa in più. Vogliamo provare a fare qualcosa che sembrerebbe impossibile, come d'altronde abbiamo fatto in campionato da quando sono arrivato”.

“Vittoria fondamentale”

Sulla Lazio: “Per me è stata la vittoria più importante del campionato, per il valore dell'avversario e per le tante assenze che avevamo. Tre punti d'oro che ci avvicinano a qualcosa di straordinario, e questo lo dicono i numeri. Questi ultimi due mesi erano importanti così come andare a Lecce con questo vantaggio”.

“Spero di rimanere”

Sul futuro: “E' bello che i tifosi abbiano acclamato Sarri, un allenatore che ha dimostrato di essere un grande maestro con i risultati e con il gioco. Io sono nel calcio da tanti anni e vado avanti per la mia strada, devo restare concentrato sul mio lavoro. Ovviamente spero di rimanere, come tutti quando inizio qualcosa la voglio portare avanti e inoltro conosco la stima della società nei miei confronti”. 

“Kean ci tiene tanto”

Infine su Kean: “Stiamo facendo di tutto per recuperarlo, lui ci tiene a darci una mano e sta facendo doppie sedute per tornare prima possibile. L'infortunio ha interrotto il percorso che ha iniziato l'anno corso, ma il gruppo ha saputo reggere l'assenza di un calciatore importante”. 

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