Piccinetti: "Se la Fiorentina si salva confermiamo tutti o apriamo gli occhi? Non mi piace la mentalità di Vanoli"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Non bisogna mai dimenticarsi la situazione in cui era la Fiorentina, una squadra che non dava certezze e che non riusciva a decollare. I numeri danno ragione a Vanoli, ma non sono d'accordo con lui quando dice che l'importante è vincere anche a costo di giocare male. Giocando come contro Verona e Lazio quante partite puoi vincere, due su dieci? Ieri ho visto Atletico-Barcellona ed è un altro sport”.

“Siccome ci salviamo confermiamo tutti?”

Poi ha aggiunto: “Come si può parlare di episodi quando hai perso 3-0? Si poteva uscire con la qualificazione ancora aperta, invece abbiamo preso il terzo gol nel finale. E potrei fare un elenco infinito di partite imbarazzanti. Quindi che facciamo? Confermiamo tutti perché ci siamo salvati oppure apriamo gli occhi, azioniamo il cervello e capiamo che ci sono tantissime cose da cambiare?”.

“Dopo Verona bisognava stare zitti”

Infine su Vanoli: “Io non sono uno di quelli a cui piace cambiare spesso l'allenatore. Ha fatto bene, la Fiorentina avrebbe tutti i motivi per confermarlo, però non posso sentire certe dichiarazioni. Dopo aver vinto una partita come quella di Verona bisognerebbe solo ringraziare il cielo e stare zitti”.