Amoruso: "Cominciare la stagione senza esterni un errore madornale. Solomon? Domani deve essere titolare"

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Non mi è mai capitato di dover ribaltare uno 0-3 al ritorno, però una volta ribaltai uno svantaggio di tre gol a mezz'ora dalla fine in Inghilterra. Paradossalmente è più facile recuperare in meno tempo, perché magari trovi una scintilla e soprattutto gli avversari se prendono due gol in pochi minuti poi vanno nel panico. Se perdi 3-0 all'andata invece hai tempi di preparare la gara di ritorno, e quindi secondo me anche il Crystal Palace sarà pronto a tutto quello che potrebbe succedere”.

“Assurdo partire senza esterni”

Poi ha aggiunto: “Non prendere gli esterni nel mercato estivo è stato un errore imperdonabile, io non ho mai visto una squadra senza esterni in tanti anni di calcio. Gol subiti? In effetti sono stati tanti, ma più che altro la Fiorentina concede sempre tante occasioni agli avversari e questo domani potrebbe essere un problema. Il Crystal Palace verrà a fare la sua partita, poi chiaramente non si butterà all'attacco, però non aspettiamoci una squadra chiusa. Mi aspetto Solomon titolare, perché in queste partite servono calciatori veloci e capaci di saltare l'uomo”.