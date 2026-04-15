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Solomon fa i conti e teme una pesante decurtazione dell'ingaggio. A meno che la Fiorentina...

Marco Masoni /
Manor Solomon
Manor Solomon. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Un occhio alla Fiorentina, ma un altro anche al Tottenham. In attese di certezze relativamente al suo futuro, Manor Solomon, che è ritornato in campo lunedì scorso dopo un'assenza di un mese e mezzo, tiene d'occhio la situazione in classifica sia della squadra per cui gioca attualmente, sia di quella che detiene la proprietà formale del suo cartellino. 

Che salasso in caso di retrocessione

E a proposito di quest'ultima, in caso di retrocessione, clamorosa tra l'altro, arriverebbe un salasso non indifferente per il suo ingaggio. Solomon attualmente prende 60 mila sterline a settimana (quasi 70 mila euro): con la squadra in Championship, guadagnerebbe invece esattamente la metà. 

Ma la Fiorentina…

Tutto questo a meno che…la Fiorentina non decida di riscattarlo a fine stagione, fatto questo che non è assolutamente da scartare, visto che il giocatore, quando ha avuto la possibilità di scendere in campo con continuità, ha fatto vedere di poter fare buone cose nel nostro campionato. 

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