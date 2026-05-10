Piccoli c'è ma forse non dall'inizio: l'attaccante non ha ancora conquistato Paratici. Il piatto piange

Sarà in dubbio fino all'ultimo la presenza o meno di Roberto Piccoli da titolare: l'attaccante è rientrato a ridosso delle convocazioni di Vanoli ed è recuperato al 100% ma è anche reduce da due settimane di stop. Per questo davanti si potrebbe rivedere ancora Gudmundsson.

Ciò che preme di più però all'ex Cagliari è un avvaloramento della propria posizione, in vista del futuro. Secondo il Corriere dello Sport, Piccoli non si è ancora guadagnato la fiducia e il credito necessario affinché la Fiorentina riparta da lui. Il suo piatto piange: appena 3 reti in 29 presenze in campionato, più altre 3 in Conference e 1 in Coppa Italia. Non che queste ultime giornate possano cambiare chissà cosa ma incrementare il bottino potrebbe essergli utile.