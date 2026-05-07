Kean vuole mettere in difficoltà Vanoli: il centravanti vuole tornare tra i convocati. Buone notizie da Fortini e Piccoli

Come accade quotidianamente questo pomeriggio l'edizione del Pentasport ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina, sottolineando come Paolo Vanoli potrebbe ritrovare il sorriso. Secondo quanto riportato infatti il tecnico potrebbe tornare a disporre di alcune pedine in vista della sfida casalinga di domenica pomeriggio contro il Genoa.

Cresce l'ottimismo per Kean ma la Fiorentina non vuole prendersi rischi

Le dolenti note potrebbero essere quelle relative a Moise Kean. Il centravanti viola dopo il viaggio per seguire la nascita del figlio è tornato a Firenze e continua ad allenarsi ancora a parte, continuando il lavoro personalizzato portato avanti ormai da qualche settimana. Rispetto alle partite precedenti cresce l'ottimismo su di lui, almeno di rivederlo nella lista dei convocati, ma allo stesso tempo il club non intende prendersi rischi. La Fiorentina infatti vuole mantenere la solita prudenza, e sarà solo Vanoli dopo la rifinitura di sabato a prendere la decisone finale. In caso contrario Kean dovrebbe comunque rientrare per la trasferta della prossima settimana contro la “sua” Juventus.

Le buone notizie arrivano da Fortini

Buone notizie arrivano in difesa dove, dopo due mesi di stop, si torna a vedere Nicolo Fortini: il terzino classe 2005 questo pomeriggio è tornato regolarmente ad allenarsi, e potrebbe diventare una buona alternativa sulla fascia destra. Ottimismo anche per il giovane Balbo: anche lui dovrebbe tornare a disposizione per domenica.

Piccoli tiene con il fiato sospeso Vanoli: intanto si scalda Gudmundsson

Ultima situazione da valutare è quella di Roberto Piccoli, escluso dall'ultima trasferta di Roma. L'ex Cagliari oggi si è allenato parzialmente in gruppo e dovrebbe tornare regolarmente a disposizione, candidandosi ad una maglia da titolare. Anche nel suo caso però, come in quello di Kean, a prendere una decisione sarà il tecnico. Se non ce la dovete fare Vanoli dovrebbe riproporre Gudmundsson anziché Braschi: la speranza è contro la sua ex squadra il numero 10 viola possa ritrovare le giocate di un tempo.