La rincorsa alla salvezza si complica per la Cremonese: Giampaolo perde uno dei suoi leader difensivi

Benché manchi ancora la matematica conferma, che ormai la salvezza sia un discorso archiviato per la Fiorentina è quasi un dato di fatto. Con 9 punti di vantaggio sulla Cremonese a 3 giornate dalla fine del campionato gii spauracchi di inizio stagione sono ormai un lontano ricordo. Fino alla matematica però servirà continuare a monitorare la situazione in casa grigiorossa, e nel pomeriggio non sono arrivate buone notizie per Marco Giampaolo.

Tegola per la Cremonese: un difensore out fino al termine della stagione

Il tecnico della Cremonese infatti quest’oggi ha perso ufficialmente un suo difensore per tutto il resto della stagione, con il finale di campionato che si complica sempre di piu per i lombardi. Giampaolo dovrà però fare a meno di Federico Baschirotto, vero e proprio leader difensivo assieme a luperto. Come comunicato dal club stesso il giocatore, che si è fatto male contro la Lazio, ha un voto una lesione muscolare ad una coscia che lo costringerà lontano dai campi.

Questo il report medico pubblicato dalla Cremonese questo pomeriggio su proprio sito ufficiale:

“In seguito all’infortunio rimediato nella sfida contro la Lazio, Federico Baschirotto è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di alto grado all’altezza del retto femorale”.