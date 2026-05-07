De Rossi programma la trasferta di Firenze con due dubbi: Norton-Cuffy e Baldanzi tengono col fiato sospeso il Genoa
Due giorni dalla trasferta di Firenze, l’edizione odierna de Il Secolo XIX ha cercato di fare il punto della situazione in casa Genoa, sottolineando come Daniele De Rossi debba fare i conti con l’infermeria. Secondo quanto riportato dal quotidiano il tecnico rossoblu dovrà valutare almeno due situazioni in dubbio.
Il terzino inglese non dovrebbe partire per Firenze
Sembra prevalere la linea della prudenza in casa Genoa circa le condizioni di Brooke Norton-Cuffy, esterno inglese classe 2004, che potrebbe saltare anche il match del Grifone contro la Fiorentina. Il giocatore sembrava dovesse rientrare a disposizione di mister De Rossi già la settimana scorsa, per il match di Bergamo contro l’Atalanta, tanto che lo stesso tecnico lo aveva annunciato nella conferenza stampa di vigilia. Poi è arrivata l’esclusione dai convocati, cosa che si potrebbe verifcare nuovamente questo fine settimana.
Cresce l'ottimismo per Baldanzi
Vige invece cauto ottimismo per quello che riguarda le condizioni dell’ex Empoli e Roma Tommaso Baldanzi. Il fantasista classe 2003, infatti, continua ad allenarsi a parte al Signorini di Pegli ma secondo quanto filtra dagli ambienti rossoblù, spera ancora di rientrare in gruppo in tempo per rientrare tra i convocati di mister De Rossi per il match di domenica pomeriggio. Unica assenza certa quella del fantasista brasiliano Messias, che ha già terminato la sua stagione.