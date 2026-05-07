Prandelli: "Le scelte di Baldini mi piacciono, ma serve unità tra Federazione e Lega. Abete personaggio giusto..."

Dopo mesi di silenzio l’ex allenatore della Fiorentina e ct della Nazionale Italiana Cesare Prandelli ha avuto modo di esprimersi sull’avvento di Silvio Baldini sulla panchina dell’Italia, oltre che della possibilità di un ritorno di Abete a capo della FIGC. Queste le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

“L’Idea di Baldini di convocare gli Under 21 per le prossime due amichevoli? Silvio mi piace in tutte le sue sfaccettature, se ha avuto questa idea la sposo al cento per cento. Però due parole sulla Nazionale e sulle elezioni bisogna dirle. Perché possiamo avere mille progetti ma se la Federazione e la Lega non vanno d'accordo diventa molto complicato, Il programma per il futuro devono farlo queste due potenze italiane”.

Ha anche aggiunto: “Il 22 giugno è una data importante non tanto per chi sarà eletto alla presidenza, quanto per capire se ci sarla un programma condiviso. Nel caso, c'è spazio e margine, anche veloce, per recuperare tutto. La candidatura di Abete? E’ una delle persone più limpide e trasparenti che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio. Quindi è una garanzia massima. Mi piacerebbe che riuscissero a mettere assieme queste forze, la sua e quella di Malago, perché l'ex presidente del CONI ha dimostrato di avere una grande capacità. Mi piacerebbe vedere un comitato di persone che si focalizzino sull'idea di programmare qualcosa per il nostro calcio, e che mettano al centro di tutti i discorsi il bambino con la palla".