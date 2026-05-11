Moretto: "Paratici è ben saldo al timone della Fiorentina. Ha grandi ambizioni a Firenze"

Matto Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato sul canale You Tube di Fabrizio Romano, intervenendo anche sul futuro della Fiorentina.

Riscatti

“Con la salvezza ufficiale della Fiorentina, la società viola ha riscattato ufficialmente Brescianini dall'Atalanta e Fabbian dal Bologna. La squadra viola di Paratici ripartirà anche da loro”.

Futuro di Paratici

“Secondo quanto mi risulta Paratici è ben saldo al timone della Fiorentina. Ha grandi ambizioni a Firenze e voglioso. Vedremo quale sarà il progetto sportivo che metterà in piedi”.