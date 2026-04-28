Sul proprio canale You Tube, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto su quello che dovrebbe essere il futuro della panchina della Fiorentina.

Le parole di Moretto

“Mancano ancora le comunicazioni ufficiali, anche interne, ma l'orientamento della Fiorentina è quello di non confermare Vanoli, che al 99% non sarà più l'allenatore viola".

Per sostituire Vanoli

"Nonostante la salvezza, che è un traguardo importante e facendo un grande lavoro, l'idea di Paratici è quella di cambiare. Ci sono diversi nomi in lizza. C'è Grosso tra questi, ma non è l'unico”.