Toni: "Speriamo Vanoli butti dentro i giovani. Incredibile che anche se sono tredicesimi vogliano arrivare dodicesimi"
Luca Toni. Foto: Fiorntinanews.com
Al podcast Aura Sport, l'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha parlato brevemente anche della scelta di Vanoli di non puntare molto sui giovani in questo finale di campionato.
Le parole di Toni
“Speriamo che ora che la Fiorentina è salva, Vanoli possa buttare dentro un po' di giovani. E' incredibile come non riescano mai a buttarli dentro”.
Il motivo per l'ex attaccante
“Sapete però che c'è? Che anche se sono decimi vogliono arrivare noni. Se sono tredicesimi vogliono arrivare dodicesimi”.
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