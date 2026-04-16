Longhi: "La partita piu noiosa della mia carriera? Una sfida europea della Fiorentina del mio amico Trapattoni"

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante uno dei suoi consueti collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di raccontare un aneddoto legato alla Fiorentina. Rispondendo ad una domanda su quale fosse la partita che durante la sua carriera di telecronista lo ha annoiato, ha tirato in ballo una vecchia sfida europea della squadra viola.

“Tutti quelli che hanno seguito la mia carriera sanno qual è stato per molti anni il rapporto di amicizia che avevo con Giovanni Trapattoni. Una volta andai a Firenze a commentare una partita europea della Fiorentina, convinto che i Viola potessero riuscire a ribaltare il Barcellona di Figo. Ma dopo pochi minuti la Fiorentina finì sotto di due gol. Mi ricordo che Mijatovic, che avrebbe dovuto come ala sinistra per fronteggiare i laterali blaugrana, fece una partita da vero assenteista”.

“Sin dai primi minuti capì che la Fiorentina avrebbe raccolto ben poco”

Ha anche aggiunto: “Si capì subito come sarebbe andata a finire quella partita, e non vedevo l'ora che arrivasse il novantesimo per andarmene. Fu una vera e propria sofferenza per i tifosi della Fiorentina, per i giocatori in campo e anche per me perche la partita non poteva offrire alcuno spunto. Il tutto tenendo presente che stavo commentando una squadra italiana contro una squadra spagnola, con noi nettamente sfavoriti”.