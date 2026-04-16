"Nessuno a Londra si aspettava un risultato cosi netto: stasera per la Fiorentina sarà una missione impossibile. Ecco cosa fare.."

Questo pomeriggio Antonio Marchese, grande tifoso del Crystal Palace e fondatore della pagina social ‘Calcio a Londra’, è intervenuto a Radio Bruno per analizzare la sfida di ritorno di questa sera tra la Fiorentina e le Eagles, dal punto di vista inglese.

“Se mi aspettavo una vittoria netta come quella dell'andata? Ripeto quello detto da Glasner in conferenza stampa: sinceramente non mi aspettavo un risultato cosi netto da parte del Crystal Palace. E' stata una partita abbastanza strana, la Fiorentina non ha giocato male e credo che sia stato qualche episodio a mettere la sfida in discesa per il Palace. Poi è anche vero che nei minuti finali poteva finire con un risultato molto piu largo, però il 3-0 dell'andata può compromettere la gara di ritorno che secondo me con un risultato meno schiacciante sarebbe stata molto bella. Sicuramente i Viola hanno fatto un po' di errori, senza dimenticare che l'assenza di Moise Kean ha avuto il suo pero: l'attacco di Vanoli senza di lui, visto anche dal vivo, resta ancora troppo sterile a maggior ragione in Europa”.

“I Viola questa sera dovranno avere molta pazienza”

Ha detto la sua su cosa debba fare la Fiorentina per passare il turno stasera: “I viola dovranno sicuramente avere molta pazienza. In questi casi spesso la squadra che deve recuperare importante si spinge all'arrembaggio nei primi minuti rischiando di prendere contropiede fatali. Se avete visto gli higlights dell'ultima partita contro il Newcastle, Il Palace è una squadra che quando gli dai qualche metro per ripartire ti fa veramente male. Ci sono giocatori come Sarr, che su quella fascia corre molto, con Wharton e Kamada che appena possono verticalizzare lo fanno".

“Per la Fiorentina si tratta di una missione impossibile”

Ha anche aggiunto: "Il Crystal Palace ha giocato tutta la Conference con questo modo di giocare, quando infatti le Eagles erano costrette a fare la partita e a tenere il pallino del gioco ha sempre fatto molta fatica. Quando spazi e possibilità di contrattaccare è una squadra che sa punirti. La Fiorentina dovrà sicuramente avere pazienza, anche se so benissimo che dovendo recuperare 3 reti e avendo a disposizione 90 minuti non sarà facile. Il Crystal Palace è una squadra in gran forma, per la Fiorentina secondo me è una missione impossibile”.

"Ecco in cosa ha sbagliato Vanoli"

Ha poi concluso: "Gli stessi tifosi inglesi sono rimasti molto sorpresi del risultato dell'andata. La Fiorentina, nonostante Vanoli abbia sottolineato come si trattasse della 14esima di Premier contro la 14esima di Serie A, è una squadra forte non abituata a stare in quelle posizioni di classifica. Secondo me dopo la vittoria contro l'Hellas la salvezza era da considerarsi quasi certa, e sono convinto che i viola avrebbero dovuto affrontare la gara di Londra in tutt'altro modo. Ho avuto modo di parlare con alcuni tifosi viola che mi hanno sottolineato come si potessero aspettare una sconfitta in terra londinese, ma non certo un 3-0 che poteva essere ancora piu ampio. Ad un certo punto sembrava quasi che i giocatori viola sperassero che la partita finisse il prima possibile.