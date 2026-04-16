Con La Fiorentina impegnata in Conference, il Lecce pensa ciò a lunedì. L'infermeria complica i piani di Di Francesco.

Mentre la quest’oggi la Fiorentina di Paolo Vanoli vive il suo percorso di avvicinamento alla sfida di Conference League di questa sera contro il Crystal Palace, che dopo il 3-0 dell’andata è ritenuta da molti una missione impossibile, il prossimo avversario dei viola in campionato continua la preparazione della sfida di lunedi. Stiamo parlando del Lecce di Eusebio Di Francesco, fino a poche settimane fa considerato una diretta concorrente dei gigliati, che questa mattina ha svolto la quotidiana sessione di allenamento.

Lecce in campo questa mattina: sono tanti i dubbi per Di Francesco

La squadra giallorossa, come comunicato dal club salentino, in tarda mattinata è scesa in campo al Centro Sportivo di Martignano per un allenamento singolo. Il tecnico dei salentini è ancora alle prese con alcuni giocatori in dubbio, che per motivi diversi a 5 giorni dalla sfida mettono ancora in discussione la loro disponibilità. Quest’oggi l’esterno Pierotti è rimasto a casa, a causa di un attacco influenzale. Ha parzialmente lavorato con il gruppo Banda, uscito malconcio dall’ultima partita di campionato contro il Bologna. Nessuna novità per l’ex di turno Riccardo Sottil, che ha continuato ad allenarsi in maniera differenziata. Out anche Berisha e Gaspar, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni muscolari, che questa mattina si sono sottoposti a terapie.

Contro la Fiorentina non ci sarà Camarda: il comunicato dei salentini sul centravanti ex Milan

Contro la Fiorentina non ci sarà sicuramente l’ex Milan Francesco Camarda. Successivamente alla seduta odierna di allenamento il Lecce ha infatti diramato un comunicato per far il punto sulle condizioni del classe 2008, anche lui assente all’allenamento di quest’oggi. Questa la nota del club: “’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda, dopo aver terminato a Milano la fase di riabilitazione a seguito dell’infortunio alla spalla destra, dalla giornata di martedì 21 Aprile sarà a completa disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco”.